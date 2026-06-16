- Австралискиот судија беше забележан како го покажува со рака знакот „ОК“, гест што се поврзува со идеологијата за бела надмоќ

ФИФА: Нема докази за прекршување на правилникот од страна на ВАР-судијата Шон Еванс - Австралискиот судија беше забележан како го покажува со рака знакот „ОК“, гест што се поврзува со идеологијата за бела надмоќ

Светската фудбалска асоцијација (ФИФА) соопшти дека не се пронајдени докази за прекршување на дисциплинскиот правилник, откако судијата во ВАР-собата, Шон Еванс, направил контроверзен гест пред почетокот на натпреварот од Светското првенство, јавува Анадолу.

„Независната Дисциплинска комисија на ФИФА може да потврди дека, по разгледувањето на случајот во кој беше вклучен помошникот видеоасистент, судијата Шон Еванс, не пронајде докази за прекршување на Дисциплинскиот код на ФИФА“, соопшти организацијата.

За време на неделниот телевизиски пренос од натпреварот меѓу Германија и Курасао, австралискиот судија беше забележан како го покажува со рака знакот „ОК“.

Овој гест се поврзува со идеологијата за бела надмоќ, а Лигата против клевета (ADL) во 2019 година го класифицираше како симбол на омраза.

„Еванс тврди дека немал никаква лоша намера и објасни дека со раката направил само „неволен и несвесен потег“.

Тој изрази жалење за тоа како бил протолкуван неговиот гест во јавноста, но остана на ставот дека ниту свесно, ниту намерно го покажал симболот.

Овој знак стана озлогласен откако во 2019 година беше употребен од напаѓачот на џамијата во Крајстчерч – поборник за бела надмоќ, кога уби 51 муслимански верник.