- „Во новата сезона јас и мојот стручен штаб ќе го надминеме секој предизвик, како во Турција, така и во Европа“

Фенербахче го назначи Исмаил Картал за нов тренер - „Во новата сезона јас и мојот стручен штаб ќе го надминеме секој предизвик, како во Турција, така и во Европа“

Турскиот фудбалски клуб Фенербахче го именуваше Исмаил Картал за нов тренер, потпишувајќи со него едногодишен договор, објави денес членот на управата на клубот, Џихан Камер, јавува Анадолу.

Во изјавата за телевизискиот канал на клубот ФБ ТВ , Камер истакна дека Фенербахче постигнал договор и со Огуз Четин, кој ќе ја извршува функцијата спортски директор.

Преку официјално соопштение до Платформата за јавно објавување (КАП), Фенербахче потврди дека Картал потпишал едногодишен договор.

По објавувањето на одлуката, Картал упати благодарност до претседателот на клубот, Азиз Јилдирим, како и до Четин.

„Враќањето дома повторно ме прави многу среќен“, изјави Картал за ФБ ТВ.

„Фактот дека нашиот претседател (Јилдирим) ме побара на телефон за да ме праша како сум, беше многу емотивен момент за мене. Заедно споделуваме многу посебни спомени од минатото“, додаде тој.

„Сепак, емоциите може да нè водат само до одредена точка, мора да се соочиме со реалноста. Во новата сезона јас и мојот стручен штаб ќе го надминеме секој предизвик, како во Турција, така и во Европа“, додаде тој.

Картал истакна дека е возбуден што го започнува својот четврти мандат на чело на клубот и вети дека ќе направи сè што е во негова моќ за да не ги разочара раководството и навивачите.

Поранешниот фудбалер на Фенербахче, Дирк Кујт, ќе биде еден од помошниците на Картал, соопштија од клубот.