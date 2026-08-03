- „Актуелното раководство на ФИФА не само што ја изгуби довербата на УЕФА, туку и на многу други членови на фудбалското семејство“, соопшти УЕФА во саботата.

УЕФА се закани со правна постапка против ФИФА поради контроверзниот план на Инфантино, објави „Телеграф“ - „Актуелното раководство на ФИФА не само што ја изгуби довербата на УЕФА, туку и на многу други членови на фудбалското семејство“, соопшти УЕФА во саботата.

Европската фудбалска асоцијација (УЕФА) му се заканила на претседателот на Меѓународната фудбалска федерација (ФИФА), Џани Инфантино, со правна постапка поради неговиот план за продажба на удел во комерцијалните права на натпреварувањата на ФИФА, вклучувајќи го и Светското првенство, предупредувајќи го да не уништува какви било материјали поврзани со проектот, јавува Анадолу.

УЕФА, исто така, испратила писма до Џошуа Кушнер, Грег Мафеи, „Џеј Пи Морган“ и „ОупенЕкономикс“ во кои наведува дека „активно разгледува правна постапка, арбитража и/или регулаторни пријави“ поврзани со сега напуштениот проект „ФИФА Форвард Ентерпрајс“ (ФФЕ), објави британскиот весник „Телеграф“.

Ова беше објавено еден ден откако УЕФА соопшти дека актуелното раководство на ФИФА ја изгубило довербата на голем дел од фудбалската заедница, поздравувајќи ја истовремено одлуката на светската фудбалска организација да се откаже од контроверзниот план за продажба на удел во своите натпреварувања, вклучително и Светското првенство, на приватни инвеститори.

„Актуелното раководство на ФИФА не само што ја изгуби довербата на УЕФА, туку и на многу други членови на фудбалското семејство“, соопшти УЕФА во саботата.

Организацијата додаде дека предлогот бил „едногласно отфрлен“ од нејзините членки, како и од „многу други федерации и конфедерации од сите големини ширум светот“.

УЕФА им се заблагодари на навивачите, лигите, клубовите, фудбалерите, националните фудбалски сојузи и конфедерациите, како и на политичките лидери и коментаторите, за нивното противење на предлогот и за тоа што му покажале на Инфантино дека „фудбалот не е на продажба“.

Минатата недела, претставувајќи ја иницијативата, ФИФА го именува Џош Кушнер, чија инвестициска компанија „Трајв Итернал“ беше посочена како потенцијален водечки инвеститор во групата што требаше да ја формира компанијата „ФИФА Фудбал Ентертејнмент“ . Џош Кушнер е помлад брат на Џаред Кушнер, зет на американскиот претседател Доналд Трамп.

Во предложениот конзорциум требаше да се приклучи и Грег Мафеи, извршен директор на „Бан Венчрс“ и долгогодишен медиумски раководител, кој претходно беше претседател и главен извршен директор на „Либерти Медиа“ во периодот кога компанијата ја презеде сопственоста врз Формула 1.

ФИФА ги наведе и „Џеј Пи Морган“ и „ОупенЕкономикс“ како организации што учествувале во процесот на пронаоѓање потенцијални инвеститори.