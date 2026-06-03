- Амбасадорот на Турција во САД, Седат Онал и генералниот конзул Ресул Шахинол го пречекаа тимот на меѓународниот аеродром „Форт Лодердејл-Холивуд“ во сојузната држава Флорида

Турската репрезентација пристигна во САД за Светското првенство во фудбал - Амбасадорот на Турција во САД, Седат Онал и генералниот конзул Ресул Шахинол го пречекаа тимот на меѓународниот аеродром „Форт Лодердејл-Холивуд“ во сојузната држава Флорида

Турската фудбалска репрезентација пристигна во САД, додека подготовките се интензивираат за почетокот на Светското првенство 2026 во фудбал, јавува Анадолу.

Амбасадорот на Турција во САД, Седат Онал и генералниот конзул Ресул Шахинол го пречекаа тимот на меѓународниот аеродром „Форт Лодердејл-Холивуд“ во сојузната држава Флорида.

Турската репрезентација ќе одигра меѓународен пријателски натпревар на стадионот „Интер Мајами ЦФ“ како подготовка за Светското првенство во фудбал против Венецуела на 6 јуни.

По пријателскиот натпревар со Венецуела, Турција ќе се фокусира на натпреварите од Групата Д од Светското првенство, каде што треба да се соочи со Австралија на 13 јуни, Парагвај на 20 јуни и домаќинот САД на 26 јуни.

За разлика од своите ривали од Групата Д, Турција избра да го лоцира својот камп во Меса, Аризона, во објект опремен со 24 повеќенаменски терени за тренинг.

Се очекува составот на тимот да има искусни и ѕвезди во подем, вклучително и капитенот Хакан Чалханоглу, играчот од средниот ред на Реал Мадрид, Арда Ѓулер и напаѓачот на Јувентус, Кенан Јилдиз.

Светското првенство 2026 во фудбал, чии заеднички домажини се САД, Мексико и Канада, започнува на 11 јуни и ќе трае до 19 јули, на кое ќе учествуваат 48 земји.