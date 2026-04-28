- 24-годишниот велосипедист вели дека откако му бил дијагностициран дијабетес, соодветно го приспособил својот тренинг, но дека тоа не му претставувало тешкотија

Тимот „Ново Нордиск” на Трката низ Турција: Со велосипед до јавна свест за дијабетесот - 24-годишниот велосипедист вели дека откако му бил дијагностициран дијабетес, соодветно го приспособил својот тренинг, но дека тоа не му претставувало тешкотија

Велосипедистите на тимот „Ново Нордиск“ се вистинска инспирација и пример за заедницата затоа што преку своето учество во трката активно ја подигаат свеста за дијабетесот, јавува Анадолу.

Филипо Ридолфо, кој се натпреварува на 61-вата Претседателска велосипедска трка низ Турција, за Анадолу изјави дека секогаш се труди да им помогне на децата да обрнат внимание на дијабетесот тип 1 и дека го дава својот максимум.

„За време на трките, понекогаш ни доаѓаат деца во нашиот автобус, сакаат да нè видат, да поставуваат прашања и да научат повеќе, и тоа е оној дел од работата кога навистина сфаќаш дека имаш влијание врз тие млади луѓе“, нагласи тој.

Ридолфо нагласи дека му бил дијагностициран дијабетес на прилично рана возраст.

„Имав 12 години; на таа возраст немаш многу избор, па едноставно мораш да бидеш одговорен, да го контролираш дијабетесот најдобро што можеш и да продолжиш понатаму“, изјави тој.

24-годишниот велосипедист вели дека откако му бил дијагностициран дијабетес, соодветно го приспособил својот тренинг, но дека тоа не му претставувало тешкотија.

„Не морав да менувам многу, само требаше подобро да се запознаам себеси и да разберам како реагира моето тело, и имав среќа што го имав тоа време за да се приспособам“, изјави тој.

- Перон имал 16 години и воопшто не знаел што значи дијабетес -

Уште еден велосипедист од тимот „Ново Нордиск“, Андреа Перон, изјави дека имал 16 години кога му била поставена дијагнозата и дека на почетокот воопшто не знаел што е дијабетес, ниту што сè уште смее да прави.

Во разговор со Анадолу, се присети на емотивниот разговор што го имал со својот доктор.

Фотографија : Ahmet Serdar Eser/AA

„Едно од моите први прашања кои му ги поставив на докторот беше дали сè уште ќе можам да го возам мојот велосипед, а тој рече да, па дури и дека тоа би можело да помогне во балансирањето на мојот дијабетес“, изјави Перон и додаде: „На почетокот не беше лесно, бидејќи морав да научам како повнимателно да ја следам мојата гликоза, но со текот на времето тоа стана сосема природно и сега веќе не ни размислувам многу за тоа. По неколку години го најдов овој тим, им се приклучив, и за среќа, тука сум.“

Во однос на трансформацијата на неговиот спортски режим, тој појасни дека соодветно се приспособил на својата нова рутина.

„Не е толку лесно, но тоа е важната работа: да ја следиш својата гликоза и да се трудиш да ја држиш во целните граници, но за среќа сега постои поразвиена технологија и е многу полесно отколку пред неколку години“, истакна тој.

Перон ги спомена проектите за општествена одговорност и нагласи дека тимот „Ново Нордиск“ често организира активности, под мотото: „Секогаш е убаво да се има една дополнителна мотивација“.

„Би сакал и јас да искусев нешто слично, па затоа навистина уживам да ги гледам и да ги охрабрувам дека сè е можно“, додаде тој.

37-годишниот велосипедист изјави дека е инспиративно да се видат нови генерации кои се соочуваат со истите предизвици како него, истакнувајќи дека кога бил млад, тој не знаел ништо.