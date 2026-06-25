- Иако Јужноафриканската Република создаде повеќе шанси во првото полувреме, Јужна Кореја имаше поголем посед на топката

СП 2026: Јужноафриканската Република ја победи Јужна Кореја со 1:0 и за прв пат се пласираше во нокаут-фаза - Иако Јужноафриканската Република создаде повеќе шанси во првото полувреме, Јужна Кореја имаше поголем посед на топката

Јужноафриканската Република ја победи Јужна Кореја со 1:0 на стадионот Монтереј во Мексико и за првпат во историјата обезбеди пласман во нокаут-фазата на Светското првенство, јавува Анадолу.

Иако Јужноафриканската Република создаде повеќе шанси во првото полувреме, Јужна Кореја имаше поголем посед на топката. Сепак, ниту една од репрезентациите не успеа да ја претвори иницијативата во погодок, па првото полувреме заврши без голови.

Ќор-сокакот го прекинаа Бафана Бафана длабоко во второто полувреме. Тапело Масеко се проби низ јужнокорејската одбрана и покрај голманот Ким Сеунг-гју ја испрати топката во мрежата обезбедувајќи водство на Јужноафриканската Република во 63. минута.

Јужна Кореја се обиде да стигне до израмнување, а во игра влезе и искусниот Сон Хеунг-мин за да го засили нападот, но тоа не беше доволно за пресврт.

Со оваа победа, Јужноафриканската Република го заврши настапот во Групата А на второто место и за првпат во својата историја обезбеди пласман во елиминациската фаза на мундијал. Од друга страна, Јужна Кореја заврши на третото место и сè уште има шанси за пласман како една од најдобрите третопласирани селекции, но ќе мора да ги почека резултатите од останатите групи.

Според моменталната состојба, Јужноафриканската Република во шеснаесетфиналето (рунда од 32 селекции) ќе игра против Канада.