- Со овој резултат, Мексико заврши на првото место во Групата А и се пласира во шеснаесетфиналето, додека Чешка заврши последна во групата и беше елиминирана од турнирот

СП 2026: Мексико ја совлада Чешка со 3:0 и се пласираше во следната рунда - Со овој резултат, Мексико заврши на првото место во Групата А и се пласира во шеснаесетфиналето, додека Чешка заврши последна во групата и беше елиминирана од турнирот

Мексико ја совлада Чешка со 3:0 синоќа и обезбеди пласман во следната рунда во својот последен натпревар од Групата А на Светското првенство во фудбал 2026, одигран на стадионот „Ацтека“ во Мексико, јавува Анадолу.

Во првото полувреме, водечката репрезентација во групата, националниот тим на Мексико, имаше потешкотии да воспостави контрола над играта против репрезентацијата на Чешка, која исто така не преземаше посмели напаѓачки потези. Кодомаќините создадоа неколку можности кон крајот на полувремето, но не успеаја да ги претворат во водство.

Резултатската неизвесност беше прекината во 55. минута кога Матео Чавез втрча во шеснаесетникот и смирено ја испрати топката покрај голманот Матеј Ковар. Мексиканските навивачи бурно го прославија погодокот.

Не помина многу време пред Мексико да го удвои водството. Овој пат Хулијан Кинонес, кој го постигна и воведниот гол на турнирот, ја проби чешката одбрана и постигна погодок во 61. минута.

Во последните моменти од натпреварот, Алваро Фидалџо ја потврди победата на Мексико со гол во 90+4. минута, испраќајќи ја топката во мрежата. Стадионот „Ацтека“ експлодира од воодушевувањето на 80.000 гледачи.

Со овој резултат, Мексико заврши на првото место во Групата А и се пласира во шеснаесетфиналето (рунда од 32 тима), додека Чешка заврши последна во групата и беше елиминирана од турнирот.

Мексико во следната рунда би можело да се соочи со селекцијата на Шкотска.