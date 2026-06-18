- Херојот на Гана беше Калеб Јиренки, кој во петтата минута од судиското продолжение (90+5) го постигна победничкиот гол

СП 2026: Гана ја совлада Панама со гол во последната минута - Херојот на Гана беше Калеб Јиренки, кој во петтата минута од судиското продолжение (90+5) го постигна победничкиот гол

„Црните ѕвезди“ на Гана обезбедија победа од 1:0 против Панама синоќа во натпреварот од Групата Л на Светското првенство во фудбал 2026 на стадионот во Торонто, Канада, јавува Анадолу.

Во првото полувреме Панама беше подобар противник и создаде повеќе закани, но ниту една од двете селекции не успеа да ја затресе мрежата. Гана имаше потешкотии да го вклучи во игра Антоан Семењо, додека одбраната на Панама успешно ги неутрализираше нападите на противникот.

Херојот на Гана беше Калеб Јиренки, кој во петтата минута од судиското продолжение (90+5) го постигна победничкиот гол. По брзиот контранапад, прецизното додавање на Брендон Томас Асанте го искористи Јиренки и ѝ донесе драгоцена победа на својата репрезентација.

Панама во завршницата тргна на сè или ништо во обид да стигне до израмнување, но одбраната на Гана остана цврста и не дозволи противникот да го освои својот прв бод на Светското првенство.

Со овој натпревар Гана се најде на второто место во Групата Л, додека Панама се пласираше на третото место.