- ФИФА објави дека вкупната бројка го надминала претходниот рекорд од 277.070 навивачи поставен на 28 јуни 1994 година, кога исто така се одиграа четири натпревари

Светското првенство 2026 година постави нов рекорд по посетеност во еден ден - ФИФА објави дека вкупната бројка го надминала претходниот рекорд од 277.070 навивачи поставен на 28 јуни 1994 година, кога исто така се одиграа четири натпревари

Светската фудбалска асоцијација (ФИФА) соопшти дека вчера е поставен историски рекорд, откако натпреварите од Светското првенство ги следеле рекордни 281.223 навивачи, што претставува најголема посетеност во еден ден во историјата на Мундијалот, јавува Анадолу.

ФИФА објави дека вкупната бројка го надминала претходниот рекорд од 277.070 навивачи поставен на 28 јуни 1994 година, кога исто така се одиграа четири натпревари.

Управниот орган соопшти дека рекордот е постигнат на четири натпревари од групната фаза: Франција против Сенегал, Ирак против Норвешка, Аргентина против Алжир и Австрија против Јордан.

ФИФА исто така соопшти дека вкупната посетеност по шест дена натпреварување достигнала речиси 1,31 милион, при што натпреварите привлекувале во просек по речиси 65.500 навивачи.

Од ФИФА нагласуваат дека Мундијалот е на одличен пат да го надмине историскиот рекорд по вкупна посетеност. Се очекува веќе до крајот на групната фаза да биде надмината бројката од 3,5 милиони навивачи, што беше поставена на шампионатот во САД во 1994 година.

„281.223 навивачи денеска беа присутни на стадионите на Светското првенство — ова е најпосетениот ден во историјата на натпреварувањето!“, напиша претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, на социјалните мрежи.

„16 јуни 2026 година ќе влезе во историјата на Мундијалот. Не можам доволно да им се заблагодарам на навивачите кои донесоа колорит, извонредна атмосфера и силни емоции на овој турнир.“

„Најинклузивното Светско првенство на ФИФА 2026 продолжува да покажува колку многу се сака нашата игра и како фудбалот го обединува светот!“, додаде тој.

ФИФА соопшти дека побарувачката за билети и понатаму е голема и ги охрабри навивачите да ја проверат достапноста преку нејзината платформа за билети.

Организацијата исто така соопшти дека приходите остварени од Светското првенство ќе бидат реинвестирани во развојот на машкиот, женскиот и младинскиот фудбал во нејзините 211 земји членки.