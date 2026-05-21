Русин со две ампутирани нозе се искачи на Монт Еверест

Русинот со две ампутирани нозе Рустам Набиев се искачи на врвот Монт Еверест, со што стана прва личност што се искачила на највисокиот врв на светот без протези за долните екстремитети, јавува Анадолу.

„Да, тој успешно се искачи на Еверест. Сега се спушта кон базниот камп“, изјави Ким Лал Гаутам, координатор на теренската канцеларија во базниот камп на Еверест, за Анадолу.

Набиев, поранешен руски падобранец, ги загуби двете нозе во 2015 година при уривање на зградата на касарната додека спиел, при што загинаа неколкумина војници.

По инцидентот, тој се искачи на Монт Елбрус, највисок врв во Русија и Европа, за да покаже дека луѓето со две ампутирани нозе се еднакво способни да учествуваат во активности на отворено и во алпинизам.

Инспириран од тоа достигнување, Набиев во 2021 година отпатува во Непал и успешно се искачи на Монт Манаслу, кој со 8.163 метри е осми највисок врв во светот.

Годинава се врати во Непал со цел да се искачи на Монт Еверест и успешно стигна до врвот.

Пред три години поранешниот војник од заедницата Гурка, Хари Буда Магар, стана прв човек со две ампутирани нозе што се искачи на Монт Еверест користејќи протези.

Подоцна Буда Магар го заврши искачувањето на највисоките врвови на сите седум континенти.

Вчера рекордни 270 алпинисти стигнаа до врвот на Монт Еверест.

Повеќе од 490 алпинисти добија дозволи за експедиции на Монт Еверест за време на тековната пролетна сезона за искачување, а обидите за освојување на врвот сè уште се во тек.