Реал Мадрид потпиша двегодишен договор со Бернардо Силва

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17 Јуни 2026•Ажурирано: 17 Јуни 2026
Реал Мадрид денес објави дека е потпишан двегодишен договор со португалскиот играч од средниот ред Бернардо Силва, пренесува Анадолу.
Шпанскиот клуб во соопштението наведува дека договорот на Силва ќе важи до 30 јуни 2028 година.
31-годишниот фудбалер пристигнува по успешната кариера во Бенфика, Монако и Манчестер Сити.
Силва освои повеќе домашни титули за време на неговиот престој во Манчестер Сити и беше дел од тимот што ја освои титулата во Лигата на шампионите на УЕФА во 2023 година.
На меѓународно ниво, тој беше клучен играч за Португалија, помагајќи ѝ на својата земја да ја освои Лигата на нации на УЕФА во 2019 и 2025 година.
Реал Мадрид не ги откри финансиските детали за трансферот.