- Реал Мадрид не ги откри финансиските детали за трансферот

Реал Мадрид потпиша двегодишен договор со Бернардо Силва - Реал Мадрид не ги откри финансиските детали за трансферот

Реал Мадрид денес објави дека е потпишан двегодишен договор со португалскиот играч од средниот ред Бернардо Силва, пренесува Анадолу.

Шпанскиот клуб во соопштението наведува дека договорот на Силва ќе важи до 30 јуни 2028 година.

31-годишниот фудбалер пристигнува по успешната кариера во Бенфика, Монако и Манчестер Сити.

Силва освои повеќе домашни титули за време на неговиот престој во Манчестер Сити и беше дел од тимот што ја освои титулата во Лигата на шампионите на УЕФА во 2023 година.

На меѓународно ниво, тој беше клучен играч за Португалија, помагајќи ѝ на својата земја да ја освои Лигата на нации на УЕФА во 2019 и 2025 година.

Реал Мадрид не ги откри финансиските детали за трансферот.