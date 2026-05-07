Приведени 127 лица за време на прославите на ПСЖ по пласманот во финалето на Лигата на шампионите

Францускиот министер за внатрешни работи, Лоран Нуњез, денес објави дека 127 лица биле приведени за време на прославите откако Пари Сен Жермен се пласираше во финалето на Лигата на шампионите со победата над Баерн Минхен, пренесува Анадолу.

Нуњез за јавниот сервис „Си њуз“ изјави дека се приведени 127 лица, од кои 107 во Париз.

Тој напомена дека биле повредени 34 лица, меѓу кои 23 полицајци што се здобиле со полесни повреди.

Едно лице се наоѓа во тешка состојба по несреќа со огномет, додаде францускиот министер.

Прослави се одржаа во неколку области на Париз, при што беа забележани одредени нарушувања на редот со употреба на огномет и факели, но поминаа без поголеми инциденти.