- Фудбалската федерација на Албанија (ФШФ) денес го претстави новиот селектор на црвено-црните, кој според договорот ќе остане до 2028 година

Претставен новиот селектор на фудбалската репрезентација на Албанија, Роландо Маран - Фудбалската федерација на Албанија (ФШФ) денес го претстави новиот селектор на црвено-црните, кој според договорот ќе остане до 2028 година

Италијанецот Роландо Маран ќе биде нов селектор на фудбалската репрезентација на Албанија, заменувајќи го досегашниот селектор Силвињо, јавува Анадолу.

Фудбалската федерација на Албанија (ФШФ) денес го претстави новиот селектор на црвено-црните, кој според договорот ќе остане до 2028 година.

На прес-конференцијата за претставување, претседателот на ФШФ, Арманд Дука, изјави дека Маран е тренер со големо искуство.

„Репрезентацијата веќе го постави нивото таму каде што навистина сакаме. Целосно сум убеден дека го направивме вистинскиот избор. Го избравме вистинскиот профил за репрезентацијата во вистинскиот момент и во вистинско време“, рече Дука.

Тој нагласи дека во фудбалот може да се смета за нормално да заврши еден циклус и да започне нов циклус, според него, со целосно разбирање.

Селекторот Маран изјави дека внимателно ја следел фудбалската репрезентација на Албанија.

„За мене ова е морална обврска што ја преземам. Да го пренесеме на теренот тоа што го претставувате вие, сите навивачи и целиот народ“, истакна Маран.

​​​​​​​Маран претходно бил тренер на неколку екипи во Италија, како Џенова, Каљари, Кјево, Катанија, Бари и Варезе.

Бразилецот Силвио Мендес Кампос Жуниор, познат како Силвињо, беше селектор на фудбалската репрезентација на Албанија од јануари 2023 година.