- На турнирот учествуваат 12 екипи, а натпреварувањето ќе трае две недели

По три години во Газа повторно се игра турнир во фудбал на песок, прекинат поради израелските напади - На турнирот учествуваат 12 екипи, а натпреварувањето ќе трае две недели

По тригодишен прекин поради жестоките израелски напади врз Појасот Газа, повторното започнување на турнирот во фудбал на песок им носи надеж и чувство за живот на фудбалерите среде разурнувањата, пишува Анадолу.

На турнирот учествуваат 12 екипи, а натпреварувањето ќе трае две недели. Претставниците на Палестинската фудбалска федерација нагласуваат дека организацијата има за цел повторно да ги оживее спортските активности и да им даде надеж на луѓето.

Свеченото отворање на „7. Турнир во фудбал на песок“ во Газа беше организирано од Палестинската фудбалска федерација под покровителство на Здружението за општествен развој „Утрешна Палестина“. На церемонијата беа интонирани химни и беа изведени традиционални настапи.

По отворањето се одигра натпреварот меѓу „Газа спорт“ и „Шати сервисес“, кој заврши со пораз на „Газа спорт“ со резултат 5:2.

Генералниот секретар задолжен за медиумски прашања при Палестинската спортска федерација, Мустафа Сијам, за АА изјави: „Турнирот се организира во рамките на планот на Палестинската фудбалска федерација за постепено обновување на спортските активности во Газа.“

Сијам потсети дека од октомври 2023 година, поради израелските напади врз Газа, спортската инфраструктура претрпела сериозни оштетувања, при што голем број спортски објекти станале неупотребливи.

Тренерот на Спортскиот клуб „Газа“, Мухамед Михна, истакна дека повторното организирање на турнирот има многу поголемо значење од самото натпреварување на теренот.

Играчот на клубот „Шати сервисес“, Ахмед Афане, рече дека повторното започнување на спортските активности претставува голема мотивација за нив.

Еден од навивачите, Ала Хамуда, рече дека љубителите на спортот долго време чекале повторно да започнат турнирите.

Според податоците на Палестинската фудбалска федерација, од почетокот на израелските напади врз Газа загинале 1.012 спортисти, а уништени се 285 спортски објекти и игралишта. Напорите за повторно оживување на спортските активности се соочуваат со сериозни предизвици поради големите загуби во инфраструктурата и човечките ресурси.