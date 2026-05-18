Почна 83. издание на Велосипедската тура на Албанија

Со првата етапа денес започна 83. издание на Велосипедската тура на Албанија, јавува Анадолу.

На церемонијата на стартот на Плоштадот „Скендербег“ во Тирана присуствуваа и претставници на институциите, Албанската велосипедска федерација и Албанскиот национален олимписки комитет.

Во врска со овој настан се огласи и министерот за туризам, култура и спорт на Албанија, Бленди Гонџја, кој на социјалните мрежи напиша дека со 20 екипи од Балканот и Европа, Албанија за 5 дена се претвора во голема сцена на меѓународниот велосипедизам.

„Првата етапа започнува во Тирана, главниот град полн со енергија, историја и гостопримство, каде што возењето меѓу историските споменици и модерниот ритам на градот ќе донесе уникатен спортски и туристички спектакл“, нагласи Гонџја.

Ова издание ќе се одржи во пет етапи од 18 до 22 мај, во неколку градови во Албанија, а ќе учествуваат велосипедски екипи од Албанија, другите земји од Балканот и пошироко.

83. издание на Велосипедската тура на Албанија ќе се организира во соработка со Албанската велосипедска федерација, Министерството за туризам, култура и спорт на Албанија, Албанскиот национален олимписки комитет и други институции.