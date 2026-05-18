Почна 83. издание на Велосипедската тура на Албанија

Fatjon Cuka
18 Мај 2026•Ажурирај: 18 Мај 2026
Со првата етапа денес започна 83. издание на Велосипедската тура на Албанија, јавува Анадолу.
На церемонијата на стартот на Плоштадот „Скендербег“ во Тирана присуствуваа и претставници на институциите, Албанската велосипедска федерација и Албанскиот национален олимписки комитет.
Во врска со овој настан се огласи и министерот за туризам, култура и спорт на Албанија, Бленди Гонџја, кој на социјалните мрежи напиша дека со 20 екипи од Балканот и Европа, Албанија за 5 дена се претвора во голема сцена на меѓународниот велосипедизам.
„Првата етапа започнува во Тирана, главниот град полн со енергија, историја и гостопримство, каде што возењето меѓу историските споменици и модерниот ритам на градот ќе донесе уникатен спортски и туристички спектакл“, нагласи Гонџја.
Ова издание ќе се одржи во пет етапи од 18 до 22 мај, во неколку градови во Албанија, а ќе учествуваат велосипедски екипи од Албанија, другите земји од Балканот и пошироко.
83. издание на Велосипедската тура на Албанија ќе се организира во соработка со Албанската велосипедска федерација, Министерството за туризам, култура и спорт на Албанија, Албанскиот национален олимписки комитет и други институции.