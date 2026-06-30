- „Јужноамериканската репрезентација приреди едно од најголемите изненадувања на турнирот, совладувајќи го четирикратниот светски шампион Германија со 4:3 по изведувањето пенали...“

Парагвај прогласи национален празник по победата на Светското првенство - „Јужноамериканската репрезентација приреди едно од најголемите изненадувања на турнирот, совладувајќи го четирикратниот светски шампион Германија со 4:3 по изведувањето пенали...“

По пласманот на Парагвај во осминафиналето на Светското првенство, остварен по импресивната победа над Германија, парагвајскиот претседател прогласи национален празник за денеска, јавува Анадолу.

„Јужноамериканската репрезентација приреди едно од најголемите изненадувања на турнирот, совладувајќи го четирикратниот светски шампион Германија со 4:3 по изведувањето пенали, откако натпреварот заврши нерешено по продолженијата. Овој драматичен пресврт се вбројува меѓу најголемите сензации во историјата на светските првенства.“

„Ја славиме победата на националниот тим што го претставува најдлабокиот дел од нашиот идентитет: истрајноста, вербата и силата на еден народ кој никогаш не се откажува“, напиша претседателот Сантијаго Пења на американската платформа за социјални медиуми Х.

„Денес слави цела земја“, додаде Пења покрај фотографијата на која се гледа како го потпишува указот, притоа заблагодарувајќи му се на националниот тим „што ни ја подарија оваа огромна радост и што повторно ги обединија милионите Парагвајци под едно знаме“.

Во указот се наведува дека победата на Парагвај ги надминува рамките на спортот и заслужува прослава на национално ниво.