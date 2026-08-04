- Во соопштението објавено вчера, ПФА наведе дека повеќе од 1.013 фудбалери, тренери, судии, официјални претставници и членови на палестинската фудбалска заедница се убиени за време на, како што ја опишува, израелската геноцидна војна во Газа.

Палестинската фудбалска асоцијација: ФИФА не ги спроведе сопствените правила против Израел - Во соопштението објавено вчера, ПФА наведе дека повеќе од 1.013 фудбалери, тренери, судии, официјални претставници и членови на палестинската фудбалска заедница се убиени за време на, како што ја опишува, израелската геноцидна војна во Газа.

Палестинската фудбалска асоцијација (ПФА) соопшти дека Меѓународната фудбалска федерација (ФИФА) не ги применила сопствените правила против Израел, обвинувајќи ја светската фудбалска организација за долгогодишна неактивност и покрај, како што наведува, уништувањето на палестинскиот фудбал, јавува Анадолу.

Во соопштението објавено вчера, ПФА наведе дека повеќе од 1.013 фудбалери, тренери, судии, официјални претставници и членови на палестинската фудбалска заедница се убиени за време на, како што ја опишува, израелската геноцидна војна во Газа, додека стадионите, тренинг-центрите и фудбалската инфраструктура се уништени.

ПФА ја критикуваше и ФИФА дека не презела мерки против израелските клубови од населбите на окупираната палестинска територија, наведувајќи дека жалбите што ги поднесува повеќе од 15 години сè уште остануваат нерешени.

„Молкот, кога геноцид се извршува пред очите на светот, претставува соучесништво“, се наведува во соопштението, додавајќи дека палестинскиот фудбал „повеќе не може да си дозволи ветувања наместо конкретни дејствија“.

ФИФА засега не даде коментар на соопштението.

Израелската Армија продолжи со секојдневните напади во Појасот Газа и покрај прекинот на огнот што стапи во сила на 10 октомври 2025 година, при што, според Министерството за здравство во Газа, загинале најмалку 1.250 Палестинци, а 4.110 биле повредени.

Договорот за прекин на огнот беше постигнат по две години војна што Израел ја започна на 8 октомври 2023 година, при што беа уништени околу 90 отсто од цивилната инфраструктура, а Обединетите нации ги проценуваат трошоците за обнова на околу 70 милијарди долари.