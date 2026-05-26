Никсите се пласираа во НБА-финалето за прв пат по 27 години, по победата над Кавалирс

Њујорк Никс се пласираа во своето прво НБА-финале по 27 години, откако ги совладаа со 4:0 Кливленд Кавалирс во финалето на Источната конференција, јавува Анадолу.

Никси ја обезбедија својата 11-та последователна победа и ја забележаа втората последователна победа во плејоф серијата, со што обезбедија пласман во НБА-финалето за прв пат од 1999 година.

Њујорк Никс ќе се соочат или со Оклахома Сити Тандер или со Сан Антонио Спарс во серијата за шампионатот.

Финалето на Западната конференција помеѓу Оклахома Сити и Сан Антонио моментално е нерешено 2:2.

Првиот натпревар од НБА-финалето 2026 е закажан за 4 јуни во 00:30 часот по Гринич.

Никси се стремат кон освојување на својата прва НБА-шампионска титула од 1973 година.