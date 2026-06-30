- Стотици навивачи се собраа во населбата Шилдерсвајк во Хаг откако Мароко се пласираше во осминафиналето по победата по изведувањето пенали над холандскиот тим

Неколкумина приведени по прославите на мароканските навивачи во холандските градови - Стотици навивачи се собраа во населбата Шилдерсвајк во Хаг откако Мароко се пласираше во осминафиналето по победата по изведувањето пенали над холандскиот тим

Неколку лица се приведени откако прославите на мароканските навивачи во текот на ноќта вчера, по победата на нивната репрезентација над Холандија на Светското првенство, доведоа до немири во неколку холандски градови денес, објави холандскиот портал „НУ.нл“, пренесува Анадолу.

Стотици навивачи се собраа во населбата Шилдерсвајк во Хаг откако Мароко се пласираше во осминафиналето по победата по изведувањето пенали над холандскиот тим.

Прославата се одвиваше со употреба на пиротехника, марокански знамиња, возачи кои свиреа со сирените и луѓе кои танцуваа на улиците.

Холандската полиција соопшти дека подоцна кон полициските службеници биле фрлани пиротехнички средства и камења, што ја поттикна полицијата да употреби водени топови за да ја разбрка групата собрана на Ваиланглан, главна сообраќајница во оваа населба.

Од полицијата информираа дека неколку лица се приведени под сомнение за нарушување на јавниот ред и мир.

Прослави имаше и во Амстердам, Утрехт и Амерсфорт, каде што навивачите се собраа, вееја марокански знамиња, користеа пиротехника и возеа низ улиците свирејќи со сирените на автомобилите.

Мароко се пласираше во осминафиналето откако одигра нерешено 1:1 со Холандија, по што победи со 3:2 по изведувањето на пеналите.

Со оваа победа Мароко го продолжува одличниот настап на Светското првенство, потврдувајќи го квалитетот што го покажаа „Атлантските лавови“ во 2022 година во Катар, кога станаа првата африканска и арапска земја што стигнала до полуфиналето на еден мундијал.