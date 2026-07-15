- Според полицијата на париската префектура, 141 лице се приведени во регионот на Париз во врска со инцидентите што се случија по синоќешниот натпревар

Над 160 приведени во Франција поради инциденти по поразот од Шпанија во полуфиналето на СП - Според полицијата на париската префектура, 141 лице се приведени во регионот на Париз во врска со инцидентите што се случија по синоќешниот натпревар

Повеќе од 160 лица се приведени во Париз и Лион по судирите и немирите по поразот на Франција од Шпанија со 2:0 во полуфиналето на Светското првенство во фудбал, објави денес БФМТВ, пренесува Анадолу.

Според полицијата на париската префектура, 141 лице се приведени во регионот на Париз во врска со инцидентите што се случија по синоќешниот натпревар.

Повеќето од приведувањата беа поврзани со употребата на пиротехнички средства, наводно насочени кон полицајци и персоналот на службите за итни случаи.

Властите соопштија дека не се пријавени сериозни повреди по инцидентите.

Во Лион, неколку стотици луѓе се собраа на плоштадот Белкур за да го следат полуфиналето.

По победата на Шпанија, наводно се формирале мали групи во подрачјето, при што некои фрлале пиротехнички средства кон полицијата.

Француската полиција интервенираше и приведе околу 20 лица во врска со немирите.

Приведените лица се главно млади лица, родени помеѓу 2002 и 2011 година.

Не се пријавени повреди или значителна материјална штета во Лион, според локалните власти.