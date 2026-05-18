- На овие спортски игри, реализирани во Кампусот во Тетово на Меѓународните училишта „Маариф“, учениците се натпреваруваа во дисциплините футсал, пинг-понг, стрелаштво и шах

Меѓународните училишта „Маариф“ во Северна Македонија ги организираа Традиционалните спортски игри на Европа и Балканот - На овие спортски игри, реализирани во Кампусот во Тетово на Меѓународните училишта „Маариф“, учениците се натпреваруваа во дисциплините футсал, пинг-понг, стрелаштво и шах

Меѓународните училишта „Маариф“ во Северна Македонија, кои функционираат во рамките на Турската фондација „Маариф“ (ТМВ), го организираа третото издание на Традиционалните спортски игри на Европа и Балканот, јавува Анадолу.

На овие спортски игри, реализирани во Кампусот во Тетово на Меѓународните училишта „Маариф“, учениците се натпреваруваа во дисциплините футсал, пинг-понг, стрелаштво и шах.

На ова издание учествуваа ученици од училиштата „Маариф“ во Австрија, Белгија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Унгарија, Србија и Северна Македонија.

Организацијата, на која учествуваа ученици од осум различни земји, заврши во духот на пријателство, братство и ферплеј.

На церемонијата за доделување на пехарите и наградите присуствуваа претставници на ТМВ, претставници на турските и домашните институции во Северна Македонија и други гости.