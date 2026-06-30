- Во осминафиналето Мароко на 4 јули во Хјустон ќе се соочи со Канада

Мароко се пласира во осминафиналето на Светското првенство по победата над Холандија во пенали - Во осминафиналето Мароко на 4 јули во Хјустон ќе се соочи со Канада

Мароко се пласираше во осминафиналето на Светското првенство, откако ја совлада Холандија со 3:2 во пенали, по нерешените 1:1 во драматичниот натпревар од шеснаесетфиналето, јавува Анадолу.

Коди Гакпо ѝ донесе водство на Холандија во 72. минута, постигнувајќи гол по акцијата во која Крисенсио Самервил остана да лежи на тревникот во шеснаесетникот. Напаѓачот на Ливерпул по голот клекна на колена во солзи и погледна кон небото.

Мароко не се предаде, а Иса Диоп израмни во судиското продолжение и се избори за продолженија. Холандскиот голман Барт Вербруген потоа имаше извонредна одбрана од непосредна близина на ударот на Суфијан Рахими, со што ја задржа Холандија во игра.

Пенал-серијата беше исклучително драматична, беа промашени пет од десетте удари, а само еден беше одбранет. За Холандија погодија Теун Копмајнерс и Воут Вегхорст, додека за Мароко прецизни беа Рахими, Шемсдин Талби и Исмаел Саибари. Џастин Клајверт и Ашраф Хакими ја погодија стативата, Квентин Тимбер шутираше покрај голот, а ударот на Крисенсио Самервил беше одбранет од Јасин Буну.

Потоа Саибари го реализираше решавачкиот пенал и му обезбеди пласман на Мароко во осминафиналето, воедно продлабочувајќи го лошиот биланс на Холандија во пенал-сериите на Светските првенства – Холанѓаните досега победиле само еднаш во пет вакви серии.

Во осминафиналето Мароко на 4 јули во Хјустон ќе се соочи со Канада.