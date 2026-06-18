- Колумбијците поведоа во 40. минута со голот на Даниел Муњоз, кој од непосредна близина ја заврши акцијата и ја продолжи традицијата неговата репрезентација никогаш да не одигра натпревар на СП без постигнат гол

Колумбија триумфираше над дебитантот Узбекистан на Светското првенство - Колумбијците поведоа во 40. минута со голот на Даниел Муњоз, кој од непосредна близина ја заврши акцијата и ја продолжи традицијата неговата репрезентација никогаш да не одигра натпревар на СП без постигнат гол

Репрезентацијата на Колумбија со победа од 3:1 над дебитантот Узбекистан го отвори настапот во групата К на Светското првенство на ФИФА 2026 на стадионот Ацтека, јавува Анадолу.

Колумбијците поведоа во 40. минута со голот на Даниел Муњоз, кој од непосредна близина ја заврши акцијата и ја продолжи традицијата неговата репрезентација никогаш да не одигра натпревар на Светско првенство без постигнат гол.

„Ла Триколор“ доминираше во првиот дел и создаде опасности преку крилните позиции, додека Узбекистан тешко наоѓаше одговор на офанзивната игра на противникот.

Сепак, во 60. минута Узбекистан стигна до историски момент. Абосбек Фајзулаев го постигна првиот гол за својата земја на Светските првенства, откако ја искористи топката упатена од Елдор Шомуродов и израмни на 1:1.

Радоста на Узбекистан траеше кратко. Само пет минути подоцна, Луис Дијаз повторно ја доведе Колумбија во водство со силен удар, при што топката се одби од голманот Уткир Јусупов и заврши во мрежата.

Узбекистан во финишот се обиде да дојде до ново израмнување, но во деветтата минута од судиското продолжение Џаминтон Кампаз со моќен удар со глава ги постави конечните 3:1 и ја потврди победата на Колумбија.