- Со оваа победа Колумбија стигна до шест бода и обезбеди место во шеснаесетфиналето (првата нокаут-фаза) на Светското првенство

Колумбија го совлада Конго со 1:0 и остана во борбата за нокаут-фазата на Светското првенство - Со оваа победа Колумбија стигна до шест бода и обезбеди место во шеснаесетфиналето (првата нокаут-фаза) на Светското првенство

Колумбија синоќа забележа победа од 1:0 над Демократска Република Конго, со што ги задржа надежите за напредување од групата К на Светското првенство 2026, јавува Анадолу.

Натпреварот на стадионот во Гвадалахара, Мексико, долго време беше без голови, а голманот на Конго, Лионел Мпаси, со серија одлични одбрани успешно ги спречуваше нападите на Јужноамериканците.

Колумбија конечно го скрши отпорот во 76. минута, кога дефанзивецот Даниел Муњоз го постигна единствениот гол на натпреварот и обезбеди три бода за својот тим.

Со оваа победа Колумбија стигна до шест бода и обезбеди место во шеснаесетфиналето (првата нокаут-фаза) на Светското првенство.

ДР Конго останува на трето место во групата К со еден бод од два натпревара, но сè уште има шанси за пласман понатаму доколку го совлада Узбекистан во последниот натпревар од групната фаза.

Претходно синоќа Кристијано Роналдо испиша нова страница во историјата откако Португалија извојува убедлива победа од 5:0 над Узбекистан.