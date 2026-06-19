- Канаѓаните од самиот почеток го наметнаа својот ритам и поведоа во 16. минута со голот на Кајл Ларин, а предноста ја удвои Џонатан Дејвид во 29. минута...

Канада го декласира Катар со 6:0 во историска прва победа на Светско првенство - Канаѓаните од самиот почеток го наметнаа својот ритам и поведоа во 16. минута со голот на Кајл Ларин, а предноста ја удвои Џонатан Дејвид во 29. минута...

Репрезентацијата на Канада ја забележа својата прва победа на светските првенства, откако убедливо го совлада Катар со 6:0 во натпреварот од групата Б на Светското првенство на ФИФА 2026 одигран на стадионот „БК Плејс“, јавува Анадолу.

Канаѓаните од самиот почеток го наметнаа својот ритам и поведоа во 16. минута со голот на Кајл Ларин, а предноста ја удвои Џонатан Дејвид во 29. минута. Раните голови ѝ овозможија на Канада целосно да ја преземе контролата врз играта.

Проблемите за Катар дополнително се продлабочија во 33. минута кога Хомам ал-Амин доби црвен картон. Со играч повеќе, Канада ја искористи предноста и во судиското продолжение на првото полувреме Дејвид го постигна својот втор гол за водство од 3:0.

Катар во вториот дел остана и со девет играчи, откако во 53. минута беше исклучен Асим Мадибо по остриот старт врз Исмаил Коне. Канадскиот репрезентативец заработи тешка повреда и беше пренесен во болница, со што предвреме го заврши настапот на Мундијалот.

Мотивирани од повредата на соиграчот, Канаѓаните продолжија со офанзивната игра. Неговиот заменик Нејтан Салиба во 64. минута погоди од слободен удар за 4:0, а погодокот му го посвети на Коне.

Петтиот гол беше дело на катарскиот дефанзивец Мухамед Манаи, кој несреќно ја упати топката во сопствената мрежа во 75. минута.

Конечните 6:0 ги постави Дејвид во 92. минута, комплетирајќи хет-трик и станувајќи првиот фудбалер што постигнал хет-трик на Светско првенство на домашен терен по Џеф Хрст во 1966 година.

Според статистичката компанија Опта, Канада стана и првата репрезентација надвор од Европа и Јужна Америка што постигнала пет или повеќе голови на натпревар од Светско првенство.

По оваа победа, Канада се искачи на првото место во групата Б, додека Катар остана на дното на табелата.