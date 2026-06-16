- Со овој натпревар, Иран се позиционираше на врвот на групата Г, додека Нов Зеланд се најде на второто место

Иран и Нов Зеланд одиграа нерешено во првото коло од групата Г на Светското првенство - Со овој натпревар, Иран се позиционираше на врвот на групата Г, додека Нов Зеланд се најде на второто место

Иран успеа да го израмни резултатот по раното водство на Нов Зеланд и да одигра нерешено 2:2 синоќа, во натпреварот од групата Г на Светското првенство во фудбал 2026, што се одржа на стадионот „СоФај“ во САД, јавува Анадолу.

Нов Зеланд поведе уште во седмата минута, кога Елајџа Џаст со волеј удар ја затресе мрежата, иако Иран офанзивно го започна натпреварот и беше поопасен во првите моменти од играта.

Додека Нов Зеланд се обидуваше да го удвои своето водство, притисокот на Иран по паузата за освежување доведе до нивно израмнување преку Рамин Резаеиан, кој во 32-рата минута ја префрли топката над голманот.

Второто полувреме започна со нерешен резултат и двете екипи сакаа да поведат. Сепак, во 54-тата минута, Новозеланѓанецот Џаст повторно се истакна и постигна гол по додавањето на Крис Вуд, со што повторно го донесе својот тим во водство.

Сепак, водството на Нов Зеланд траеше само десет минути, бидејќи Иран брзо стигна до израмнување. Во 64-тата минута, по одличниот центаршут на Резаеиан, Мохамед Мохеби со прецизен удар со глава ја затресе мрежата за 2:2.

Како резултат на овој натпревар, Иран се позиционираше на врвот на групата Г, додека Нов Зеланд се најде на второто место.