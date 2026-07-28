- Првиот натпревар на Франција под водство на Зидан ќе се игра на 25 септември во Лигата на нации на УЕФА, против Турција

Зинедин Зидан назначен за селектор на француската репрезентација - Првиот натпревар на Франција под водство на Зидан ќе се игра на 25 септември во Лигата на нации на УЕФА, против Турција

Француската фудбалска федерација денес го назначи Зинедин Зидан за главен селектор на националната фудбалска репрезентација, заменувајќи го Дидие Дешамп по неговиот 14-годишен мандат, јавува Анадолу.

Претседателот на Федерацијата, Филип Дијало, изјави дека Зидан е назначен по консултации со извршниот комитет и потпишал четиригодишен договор што ќе стапи на сила на 1 август.

Педесет и четиригодишниот поранешен француски репрезентативец ќе ја преземе екипата во септември, а неговите први натпревари се во Лигата на нации на УЕФА.

Првиот натпревар на Франција под водство на Зидан ќе се игра на 25 септември во Лигата на нации на УЕФА, против Турција.

Во обраќањето по неговото назначување, Зидан рече дека ги одбил сите понуди за тренер во последните пет години затоа што сакал да ја води репрезентацијата на Франција, опишувајќи ја улогата како „единствено нешто“ што сакал да го направи и како „сон“.

Зидан го наследува Дешамп, кој беше селектор на Франција од 2012 година и ја водеше екипата до титулата на Светското првенство во ФИФА 2018, финалето на Светското првенство 2022, полуфиналето на Светското првенство 2026 и финалето на Европското првенство 2016 на УЕФА.

Поранешниот играч од средниот ред не работел на тренерска позиција од напуштањето на Реал Мадрид во 2021 година.

Зидан ја започна својата тренерска кариера како асистент на Карло Анчелоти во Реал Мадрид во 2013 година, пред да го преземе резервниот тим на клубот.

Тој беше назначен за главен тренер на Реал Мадрид во 2016 година и го водеше шпанскиот тим до три последователни титули во Лигата на шампиони на УЕФА пред да замине во 2018 година. Се врати во клубот во 2019 година и остана на чело до 2021 година.

Зидан одигра 108 натпревари за Франција, постигнувајќи 31 гол и ја освои Златната топка во 1998 година. Неговата меѓународна кариера заврши откако беше исклучен во продолжението на финалето на Светското првенство во фудбал 2006 против Италија по инцидентот со одбранбениот играч Марко Матераци.