- Зеленортските Острови, кои настапуваат на своето прво Светско првенство, уште еднаш покажаа дисциплинирана и борбена игра против далеку поискусен противник

Зеленортските Острови против Уругвај со нерешен резултат 2:2 во групата Х на Светското првенство - Зеленортските Острови, кои настапуваат на своето прво Светско првенство, уште еднаш покажаа дисциплинирана и борбена игра против далеку поискусен противник

Зеленортските Острови и Уругвај одиграа нерешено 2:2 во натпреварот од групата Х на Светското првенство во фудбал синоќа на стадионот во Мајами, американската сојузна држава Флорида, оставајќи ја групата целосно отворена пред последното коло, јавува Анадолу.

По две одиграни средби, двете репрезентации имаат по два бода, откако и на стартот на турнирот забележаа реми.

Зеленортските Острови претходно ја изненадија Шпанија со реми без голови, додека Уругвај одигра 1:1 против Саудиска Арабија.

Уругвај влезе на теренот под притисок да ја забележи првата победа на шампионатот, а селекторот Марсело Биелса направи значајна промена оставајќи го Дарвин Нуњез на клупата од почетокот.

Зеленортските Острови, кои настапуваат на своето прво Светско првенство, уште еднаш покажаа дисциплинирана и борбена игра против далеку поискусен противник.

„Сините ајкули“ веќе привлекоа внимание со ремито против Шпанија во првото коло, а новиот бод дополнително ги зголеми нивните шанси за пласман во нокаут-фазата.

Овој резултат значи дека Шпанија останува во подобра позиција во групата по убедливата победа од 4:0 над Саудиска Арабија, додека Уругвај и Зеленортските Острови и понатаму се во трката за место во следната фаза.

Двете селекции остануваат во игра пред последното коло. Уругвај на 26 јуни ќе се соочи со Шпанија, а Зеленортските Острови ќе играат против Саудиска Арабија.

Во групата Х сè уште нема репрезентација што е елиминирана или која сигурно обезбедила пласман во нокаут-фазата, па селекциите за следната рунда ќе бидат познати дури по завршувањето на последното коло.