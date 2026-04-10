Женскиот аматерски кошаркарски тим ги урива предрасудите во Нигерија - Тимот „B2B“ (Back to Basketball) од главниот град Абуџа, не само што ги обединува жените што сакаат да бидат физички активни туку истовремено е жив извор на инспирација за младите девојки во земјата

Аматерски кошаркарски тим, основан од група храбри жени во Нигерија, стана надеж за сите што сакаат да спортуваат, помагајќи им на девојките со страст кон кошарката да ги остварат своите долгогодишни соништа, пишува Анадолу.

Саџида Мухамед, една од основачките на тимот, за Анадолу раскажа дека нејзината љубов кон кошарката датира уште од средношколските денови.

Како млада девојка во интернат, таа со часови низ оградата ги набљудувала момчињата како владеат со теренот.

„Во тоа време се веруваше дека овој спорт им припаѓа само на мажите. Не постоеше тим за девојчиња. Но јас не се откажав, почнав да вежбам сама, а со текот на времето ми се придружија и неколку пријателки“, вели Саџида.

Години подоцна, љубовта кон кошарката ги споила жените што сакале да го почувствуваат пулсот на спортот. Така се родил тимот „B2B“, формиран врз темелите на љубовта кон играта и копнежот за движење.

- „Ни требаа две години за да го формираме тимот“ -

Една од најголемите препреки на патот на жените кон спортот е тешкотијата да се најдат истомисленички: „Ни беа потребни речиси две години за да го составиме тимот. Но ни за миг не се откажавме. Постојано се трудевме да допреме до нови луѓе“, рече Мухамед.

Говорејќи за предрасудите со кои се соочуваат одредени делови од нигериското општество, каде што се верува дека „муслиманките не треба да спортуваат“, Мухамед порача: „Во исламот, спортот не е забранет. Напротив, тој се поттикнува како основа за здрав живот. Затоа не постои никаков судир помеѓу спортот и нашата вера.“

- „Ни велат: ’Не знаевме дека го можете ова‘“ -

Тимот „B2B“ сега е фокусиран кон училиштата, со благородна цел да допре до срцата на што повеќе девојчиња. Во тие рамки планираат да организираат настани што ќе бидат жив доказ за младите девојки дека спортските терени се и нивен дом.

Истакнувајќи дека благодарение на овој тим, многу девојчиња што само сонувале за кошарката конечно добиле шанса да го откријат својот потенцијал, Мухамед порача: „Спортот не е само игра, тој е пат по кој овие девојки ја градат својата самодоверба и вербата во себе.“

- Цел е да се прошириме во повеќе градови -

Нивната визија не запира тука, тие се стремат да создадат женски заедници и во спортови како одбојка, фудбал и бадминтон: „Наша единствена цел е да сплетеме мрежа во која секоја жена, која во себе носи желба за спорт, ќе може лесно да го најде своето место.“