- Натпреварот беше организиран во соработка со „Стрит Лаб“, со цел да се поттикне поголема вклученост на локалната заедница како дел од подготовките за Светското првенство во фудбал 2026

Градоначалникот на Њујорк му се придружи на турски бизнисмен на уличен фудбалски натпревар - Натпреварот беше организиран во соработка со „Стрит Лаб“, со цел да се поттикне поголема вклученост на локалната заедница како дел од подготовките за Светското првенство во фудбал 2026

Градоначалникот на Њујорк, Зохран Мамдани, му се придружи на претседателот на Американско-турскиот бизнис-совет, Хамди Улукаја, на уличен фудбалски натпревар во Њујорк, јавува Анадолу.

Натпреварот беше организиран во соработка со „Стрит Лаб“, со цел да се поттикне поголема вклученост на локалната заедница како дел од подготовките за Светското првенство во фудбал 2026.

Улукаја, кој истовремено е извршен директор на компанијата за производство на јогурт „Чобани“, на американската платформа за социјални медиуми Инстаграм сподели фотографии од настанот, истакнувајќи дека уште во детството од фудбалот научил „колку моќен може да биде спортот... обединувајќи ги луѓето, создавајќи чувство на припадност и градејќи вештини што траат многу подолго од времето поминато на терен“.

Тој истакна дека „Чобани“ остварила соработка со Мамдани и „Стрит Лаб“ за да го пренесе тој дух во сите квартови на Њујорк.

На фотографиите од настанот се гледаат деца како играат фудбал, додека семејствата и локалните жители се собрани на улиците.

Според Кабинетот на градоначалникот на Њујорк, програмата „Сокер стритс“ ќе се спроведува во околу 50 училишта низ петте административни области на градот како дел од подготовките за Светското првенство.

Во рамките на иницијативата, улиците пред училиштата затворени за сообраќај ќе бидат адаптирани во фудбалски игралишта, простори за уметност и јавни плоштади.