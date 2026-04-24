Големата награда на Турција се враќа во 2027 година по шестгодишна пауза - „Истанбул парк“ по 10-ти пат ќе биде домаќин на трка во Формула 1 следната година, по претходните периоди меѓу 2005-2011 и 2020-2021 година

Формула 1 се враќа во Турција по шестгодишна пауза, а Големата награда на Турција (Гран при) ќе биде вклучена во календарот за 2027 година на најпрестижната светска трка во мотоспортот, пренесува Анадолу.

Враќањето ќе стави крај на долгото чекање за навивачите, бидејќи патеката во Истанбул долга 5,3 километри повторно се подготвува да го пречека звукот на моќните Ф1 мотори.

Првпат додадена на календарот во 2005 година, Големата награда на Турција се одржуваше во континуитет до 2011 година. Подоцна се врати за време на пандемијата на КОВИД-19, при што трката во 2020 година се возеше без публика, а изданието во 2021 година беше со половина од капацитетот на трибините.

Вкупно 12 возачи стигнаа до подиумот во деветте досегашни трки на „Истанбул парк“, меѓу кои Фелипе Маса, Кими Раиконен, Фернандо Алонсо, Хуан Пабло Монтоја, Михаел Шумахер, Луис Хамилтон, Џенсон Батон, Марк Вебер, Себастијан Фетел, Валтери Ботас, Макс Верстапен и Серхио Перез.

- Претходни трки на Формула 1 на „Истанбул парк“ -

Валтери Ботас победи на последната трка во 2021 година за Мерцедес, додека Луис Хамилтон триумфираше во 2020 година, трка во која ја обезбеди и својата светска титула.

Бразилецот Фелипе Маса останува најуспешниот возач во историјата на Големата награда на Турција по 9 трки, победувајќи трипати по ред за Ферари во 2006, 2007 и 2008 година.

Хамилтон забележа две победи во Турција, додека Кими Раиконен, Џенсон Батон, Себастијан Фетел и Ботас остварија по една победа.

Триумфот на Хамилтон во Истанбул во 2020 година значеше негова седма титула во кариерата, со што се израмни со Михаел Шумахер по бројот на шампионски пехари во историјата на Формула 1. Тој исто така победи и на трката во 2010 година во Истанбул со Мекларен.

На првата трка на Формула 1 во Истанбул во 2005 година победи Финецот Кими Раиконен, кој ја помина целта за 1 час, 24 минути и 34,454 секунди со болидот на Мекларен-Мерцедес.

Маса ја оствари својата прва победа во кариерата токму на „Истанбул парк“ во 2006 година (1:28:51.082), пред да го повтори успехот во 2007 (1:26:42.161) и 2008 година (1:26:49.451).

Британските возачи извојуваа три победи на оваа патека. Батон победи во 2009 година за Браун ГП (1:26:24.848), додека Хамилтон триумфираше во 2010 година (1:28:47.620) за Мекларен-Мерцедес и повторно во 2020 година (1:28:47.620) за Мерцедес.

Германецот Себастијан Фетел, исто така, стигна до победа во Истанбул во 2011 година (1:30:17.558) со Ред Бул-Рено, во сезоната кога стана светски шампион.

- Значајни шампиони кои сè уште не победиле -

Сепак, двократниот светски шампион Фернандо Алонсо и седумкратниот првак Михаел Шумахер никогаш не победија на „Истанбул парк“.

Алонсо заврши како втор на првите две трки во Истанбул, а подоцна беше трет во 2007 и 2011 година. Шумахер не ја заврши трката во 2005 година, беше трет во 2006, а по тригодишна пауза заврши како четврти во 2010 и 12-ти во 2011 година.

Четирикратниот светски шампион Макс Верстапен, исто така, сѐ уште нема победа во Истанбул, и заврши на шестото место во 2020 и на второто во 2021 година за тимот на Ред Бул.

Колумбискиот возач Монтоја го држи рекордот за најбрз круг на патеката „Истанбул парк“, поставувајќи време од 1:24.770 во 39-от круг од трката во 2005 година со Мекларен-Мерцедес.

