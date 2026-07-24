- Ова назначување претставува прв ангажман на Клоп во меѓународниот фудбал, по неговата клупска кариера во која го освои речиси секој значаен домашен и европски трофеј

Германија го назначи Јирген Клоп за нов селектор - Ова назначување претставува прв ангажман на Клоп во меѓународниот фудбал, по неговата клупска кариера во која го освои речиси секој значаен домашен и европски трофеј

Германската фудбалска асоцијација потврди дека Германија денес го назначи Јирген Клоп за нов селектор по оставката на Јулијан Нагелсман, јавува Анадолу.

Педесет и деветгодишниот Клоп потпиша почетен четиригодишен договор што трае до 2030 година, наследувајќи го Нагелсман по неочекуваното испаѓање на Германија во осминафиналето во дуелот со Парагвај на Светското првенство во фудбал 2026 година.

Ова назначување претставува прв ангажман на Клоп во меѓународниот фудбал, по неговата клупска кариера во која го освои речиси секој значаен домашен и европски трофеј.

Тој првпат стекна популарност во Мајнц, предводејќи го клубот до неговиот прв пласман во Бундеслигата во 2004 година и задржувајќи го во елитниот ранг во текот на седумгодишниот мандат.

Клоп потоа ја оживеа Борусија Дортмунд, со која освои две последователни титули во Бундеслигата во 2011 и 2012 година, Купот на Германија во 2012 година, а се пласираше и во финалето на Лигата на шампионите во 2013 година.

Неговиот најголем успех се случи во Ливерпул, каде што пристигна во октомври 2015 година и го претвори клубот во една од доминантните сили во Европа. Тој ја освои титулата во Лигата на шампионите во 2019 година, а следната сезона го заврши 30-годишното чекање на Ливерпул за титула во англиското првенство со освојување на Премиер лигата.

Последната сезона на Клоп на „Енфилд“ му донесе нови трофеи на Ливерпул со освојувањето на ФА Купот и Лига купот во сезоната 2021/22, додека во Премиер лигата заврши само еден бод зад Манчестер Сити на Пеп Гвардиола во една од најнеизвесните борби за титулата во историјата.

По повлекувањето на крајот од сезоната 2023/24, Клоп зеде пауза од тренерската работа пред да се приклучи на Ред Бул како раководител на глобалниот фудбал на 1 јануари 2025 година, надгледувајќи ја меѓународната фудбалска мрежа на компанијата, вклучително и германскиот клуб РБ Лајпциг.

Тој ја презема германската репрезентација која долго време е без трофеј. Откако ја освои светската титула во Бразил во 2014 година, Германија испаѓаше во групната фаза на светските првенства во 2018 и 2022 година, а доживеа и шокантно испаѓање во осминафиналето на турнирот во 2026 година.

Клоп дебитира како селектор на Германија на 24 септември против Холандија во рамките на УЕФА Лигата на нации.