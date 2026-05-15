Бразилски мајстор прави реплики на трофејот од Светското првенство, додека навивачите сонуваат за победа - Џарбас Менегини, кој ги изработува трофеите од 1994 година, изработил повеќе од 3.000 гипсени реплики во својата работилница во близина на познатиот стадион „Маракана“ во Рио де Жанеиро

Занаетчија од Рио де Жанеиро, Бразил, изработи илјадници реплики инспирирани од трофејот од Светското првенство, одржувајќи ги живи надежите на бразилските навивачи да го видат својот национален тим повторно како го крева оригиналниот трофеј, пишува Анадолу.

Џарбас Менегини, кој ги изработува трофеите од 1994 година, изработил повеќе од 3.000 гипсени реплики во својата работилница во близина на познатиот стадион „Маракана“ во Рио де Жанеиро.

Репликите се направени од калапи, некои обоени во злато, а други имаат слој на полиран хромиран премаз.

Менегини ги продава трофеите на туристите и локалните навивачи и ги извезува во 17 земји низ Америка и Европа.

Заеднички домаќини на Светското првенство во фудбал 2026 на ФИФА ќе бидат САД, Канада и Мексико.

Првенството ќе се одржи од 11 јуни до 19 јули.