- Белгија изгледаше како сигурно елиминиран тим сè до 86. минута, кога Ромелу Лукаку намали на 2:1, реализирајќи го центаршутот на Томас Мениер и враќајќи ја надежта

Белгија го совлада Сенегал и се пласираше во осминафиналето на Светското првенство - Белгија изгледаше како сигурно елиминиран тим сè до 86. минута, кога Ромелу Лукаку намали на 2:1, реализирајќи го центаршутот на Томас Мениер и враќајќи ја надежта

Белгија со победа од 3:2 над Сенегал, обезбедена со гол од пенал во продолженијата, се пласираше во осминафиналето на Светското првенство 2026 на ФИФА на стадионот во Сиетл, САД, јавува Анадолу.

Сенегал поведе во 24. минута преку Хабиб Диара, иако најголемата заслуга за голот му припадна на Исмаила Сар. Напаѓачот највисоко скокна по центаршутот и со удар со глава ја погоди стативата, а Диара најдобро се снајде по одбиената топка и ја испрати во мрежата за заслужено водство на „Лавовите на Теранга“.

Сенегал беше поенергичен и поопасен во текот на првото полувреме, додека Белгија тешко влегуваше во ритам. Голот на Диара беше одраз на случувањата на теренот, бидејќи Сенегал создаде повеќе зрели шанси, а на „црвените ѓаволи“ им дозволи само неколку полушанси што не го загрозија сериозно Мори Диау. Белгија играше подобро по примениот гол и постепено ја презеде иницијативата, но Сенегал заслужено замина на паузата со предност.

„Лавовите на Теранга“ ја удвоија предноста во 51. минута со одлична индивидуална акција на Сар. Муса Нијахате испрати прецизна долга топка зад белгиската одбрана, Сар маестрално ја прими со гради, а потоа силно шутираше покрај Тибо Куртоа.

Белгија изгледаше како сигурно елиминиран тим сè до 86. минута, кога Ромелу Лукаку намали на 2:1, реализирајќи го центаршутот на Томас Мениер и враќајќи ја надежта.

Само три минути подоцна следуваше израмнувањето. Капитенот Јури Тилеманс во 89. минута со храбар удар со глава, и покрај притисокот од двајца сенегалски дефанзивци и голманот Мори Диау, ја испрати топката во мрежата постигнувајќи резултат 2:2. Иако Сенегал до тој момент целосно го контролираше натпреварот, Белгија избори продолженија.

Во самиот финиш на второто продолжение, Тилеманс беше соборен во шеснаесетникот на Сенегал по стартот на Ламин Камара. По долга проверка со ВАР, судијата досуди пенал, кој белгискиот капитен сигурно го реализира во 125. минута, комплетирајќи го големиот пресврт на „црвените ѓаволи“ и ставајќи крај на надежите на Сенегал.