Барбарез: Сeверна Македонија е сериозен противник, фокусот е на тестирање на тимот и подготовка за Светското првенство - Фудбалската репрезентација на Босна и Херцеговина утре на стадионот „Асим Ферхатовиќ Хасе – Кошево“ ќе одигра пријателски натпревар против Сeверна Македонија, во рамките на завршните подготовки пред Светското првенство

Селекторот на фудбалската репрезентација на Босна и Херцеговина, Сергеј Барбарез, истакна дека исклучително ја цени селекцијата на Сeверна Македонија пред претстојниот пријателски натпревар, нагласувајќи дека станува збор за сериозен противник под водство на нов селектор, јавува Анадолу.

Пред натпреварот, во просториите на Фудбалскиот сојуз на БиХ се одржа прес-конференција на која се обратија селекторот Сергеј Барбарез и репрезентативецот Тарик Мухаремовиќ.

Барбарез порача дека овој меч ќе послужи како важен тест за репрезентацијата, особено во контекст на подготовките, како и дека натпреварот мора да се сфати максимално сериозно.

„Пријателските натпревари мора да ги сфатиме максимално сериозно. Во еден дел екипата ќе се обиде да игра во нови формации и нешто поризично, но против Панама и, генерално, пред Светското првенство не смее да има такви ризици“, порача Барбарез.

Селекторот ја нагласи важноста на дефанзивната стабилност и тимската дисциплина, истакнувајќи дека напредокот се гледа преку континуитетот во работата на стручниот штаб. Исто така, тој потврди дека се очекува враќање на Харис Табаковиќ во планираниот рок, додека здравствениот статус на Иван Шуњиќ ќе се следи во наредните денови.

Посебно го истакна задоволството од поддршката на навивачите, со оглед на тоа што „Кошево“ е распродадено за утрешниот меч.

„Патот е важен, но центар на сè се нашите навивачи. За мене многу значи полн стадион во Сараево“, рече Барбарез.

Репрезентативецот Тарик Мухаремовиќ истакна дека атмосферата во екипата е одлична и дека фокусот е целосно насочен кон подготовките за претстојните предизвици.

„Дисциплината се почувствува уште против Англија и големо благодарам до стручниот штаб. Сè си доаѓа на свое место. Иако остваривме успех, дисциплината останува“, рече Мухаремовиќ.

Говорејќи за атмосферата во тимот, тој додаде дека комуникацијата меѓу играчите е одлична и дека позитивното расположение не влијае врз професионализмот.

„Имаме одлична комуникација, се смееме, но сè е во рамките на дисциплината и работата. Се надевам дека така ќе остане“, изјави Мухаремовиќ.

На прашањето за новите копачки и навивачките песни, Мухаремовиќ низ насмевка истакна дека сè уште не одлучил дали на натпреварите ќе ги носи посебните копачки и додаде дека му се допаѓаат новите навивачки песни.

На крајот Барбарез нагласи дека екипата го продолжува процесот на создавање тим, со јасна визија и високи барања и дека доследноста е клучен фактор во подготовките за големиот натпревар.

По натпреварот со Сeверна Македонија, „змејовите“ патуваат во Соединетите Американски Држави, каде што на 6 јуни во Сент Луис ги очекува генералната проверка на пријателскиот меч против Панама.

Екипата ќе отпатува во САД порано за да има период за адаптирање на временската зона, а селекторот нагласи дека му одговараат термините за тренинг во пладневните часови поради ритамот на подготовките.

Босна и Херцеговина со ждрепка е во групата Б на Светското првенство, заедно со Канада, Швајцарија и Катар. Сите натпревари од групната фаза ќе се играат во вечерен термин по локално време (21:00 часот по средноевропско време), а распоредот е следниов:

Распоред на натпреварите во групната фаза: БиХ – Канада (12 јуни, Торонто), БиХ – Швајцарија (Инглвуд) и БиХ – Катар (Сиетл).