- „Во зависност од тоа што ќе одлучат играчите и стручниот штаб во врска со денот за прослава, тој ќе биде прогласен за национален празник“

Аргентинскиот претседател: Аргентина ќе прогласи национален празник во чест на настапот на фудбалската репрезентација - „Во зависност од тоа што ќе одлучат играчите и стручниот штаб во врска со денот за прослава, тој ќе биде прогласен за национален празник“

Претседателот на Аргентина, Хавиер Милеи, изјави дека ќе прогласи национален празник во чест на фудбалската репрезентација на земјата по нивниот настап на Светското првенство на ФИФА 2026 година, јавува Анадолу.

„Во зависност од тоа што ќе одлучат играчите и стручниот штаб во врска со денот за прослава, тој ќе биде прогласен за национален празник“, изјави Милеи преку американската платформа за социјални медиуми Х.

Одлуката има за цел да им овозможи на граѓаните да ја пречекаат репрезентацијата назад во Буенос Аирес, и покрај поразот на Аргентина со 1:0 од Шпанија во неделното финале.

Фудбалскиот сојуз на Аргентина соопшти дека дел од делегацијата, составена од играчи, стручен штаб и друг персонал, ќе се врати во Аргентина денес, со очекувано пристигнување околу 17 часот по локално време, додека некои играчи ќе заминат директно од САД кон различни дестинации за да им се приклучат на своите клубови или да го започнат периодот на одмор.