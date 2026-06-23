- Со оваа победа, Алжир стигна до три бода во Групата Ј и се израмни со Австрија, додека надежите на Јордан за пласман во нокаут-фазата згаснаа

Алжир го победи Јордан со 2:1 на Светското првенство - Со оваа победа, Алжир стигна до три бода во Групата Ј и се израмни со Австрија, додека надежите на Јордан за пласман во нокаут-фазата згаснаа

Алжир го совлада Јордан со 2:1 во натпреварот од Групата Ј на Светското првенство во фудбал 2026, одигран синоќа на стадионот Левис во Санта Клара, Калифорнија, јавува Анадолу.

Низар ал-Рашдан му донесе изненадувачко водство на Јордан во 36. минута, постигнувајќи гол, иако Алжир доминираше во поголемиот дел од првото полувреме.

Алжир силно возврати по паузата. Надир Бенбуали го израмни резултатот по корнер, а потоа Амин Гуири го комплетираше враќањето во игра со уште еден гол по прекинот, носејќи им предност на Северноафриканците во второто полувреме.

Со оваа победа, Алжир стигна до три бода во Групата Ј и се израмни со Австрија, додека надежите на Јордан за пласман во нокаут-фазата згаснаа.

Во организација на САД, со Мексико и Канада како кодомаќини, Светското првенство на ФИФА 2026 започна на 11 јуни и ќе трае до 19 јули, со учество на 48 репрезентации.