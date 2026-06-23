Алжир го победи Јордан со 2:1 на Светското првенство

Diyar Güldoğan
23 Јуни 2026•Ажурирано: 23 Јуни 2026
Алжир го совлада Јордан со 2:1 во натпреварот од Групата Ј на Светското првенство во фудбал 2026, одигран синоќа на стадионот Левис во Санта Клара, Калифорнија, јавува Анадолу.
Низар ал-Рашдан му донесе изненадувачко водство на Јордан во 36. минута, постигнувајќи гол, иако Алжир доминираше во поголемиот дел од првото полувреме.
Алжир силно возврати по паузата. Надир Бенбуали го израмни резултатот по корнер, а потоа Амин Гуири го комплетираше враќањето во игра со уште еден гол по прекинот, носејќи им предност на Северноафриканците во второто полувреме.
Со оваа победа, Алжир стигна до три бода во Групата Ј и се израмни со Австрија, додека надежите на Јордан за пласман во нокаут-фазата згаснаа.
Во организација на САД, со Мексико и Канада како кодомаќини, Светското првенство на ФИФА 2026 започна на 11 јуни и ќе трае до 19 јули, со учество на 48 репрезентации.