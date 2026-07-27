- Организацискиот комитет формиран на 15 декември 2025 година за Светското првенство на ФИФА 2027 до 20 години ќе ги координира потребните подготовки и мерки за да се обезбеди успешно организирање на настанот

Азербејџан ќе биде домаќин на првото Светско првенство на ФИФА за фудбалери до 15 години - Организацискиот комитет формиран на 15 декември 2025 година за Светското првенство на ФИФА 2027 до 20 години ќе ги координира потребните подготовки и мерки за да се обезбеди успешно организирање на настанот

Азербејџанскиот претседател Илхам Алиев денес потпиша уредба за мерките за организирање на првото Светско првенство и фестивал на ФИФА за фудбалери до 15 години (У-15), објави државната новинска агенција Азертак, пренесува Анадолу.

Според уредбата, организацискиот комитет формиран на 15 декември 2025 година за Светското првенство на ФИФА 2027 до 20 години ќе ги координира потребните подготовки и мерки за да се обезбеди успешно организирање на настанот.

На Кабинетот на министри на Азербејџан му е наложено да ги реши сите оперативни прашања што произлегуваат од спроведувањето на претседателската уредба.

Бирото на Советот на ФИФА на 25 јуни одлучи првото Светско првенство и фестивал на ФИФА до 15 години да се одржи во Азербејџан од 22 до 31 октомври.

Се очекува настанот, кој е прв од ваков вид во меѓународниот фудбал, да го зајакне угледот на Азербејџан во светските спортови, да го промовира фудбалот низ целата земја и да го зголеми капацитетот на земјата да биде домаќин на големи меѓународни спортски настани.