Еден војник бил убиен, а друг ранет во првичното пукање. Напаѓачот потоа, наводно, ранил уште три лица и убил тројца локални жители – двајца мажи на возраст од 71 и 59 години и 64-годишна жена, изјави гувернерот на Севастопол, Михаил Развожаев.

4 загинати, 4 ранети откако руски војник отворил оган во Крим Еден војник бил убиен, а друг ранет во првичното пукање. Напаѓачот потоа, наводно, ранил уште три лица и убил тројца локални жители – двајца мажи на возраст од 71 и 59 години и 64-годишна жена, изјави гувернерот на Севастопол, Михаил Развожаев.

Четири лица загинаа, а четири беа ранети откако руски војник отворил оган во село во близина на Севастопол во Крим, соопштија локалните власти, пренесува Анадолу.

Инцидентот се случил во селото Хмелницкое, каде што војникот отворил оган врз свои колеги, според гувернерот на Севастопол, Михаил Развожаев.

Еден војник бил убиен, а друг ранет во првичното пукање. Напаѓачот потоа, наводно, ранил уште три лица и убил тројца локални жители – двајца мажи на возраст од 71 и 59 години и 64-годишна жена, изјави Развожаев.

Напаѓачот бил приведен, според гувернерот.

Ранетите добиваат медицинска помош, додека истражителите и форензичките експерти работат на местото на настанот. Властите не ги објавиле околностите ниту можниот мотив за пукањето.

Инцидентот се случил во Крим, кој е под контрола на Русија од 2014 година, потег што Украина и поголемиот дел од меѓународната заедница го сметаат за незаконски.