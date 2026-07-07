- Министерството за внатрешни работи на Сирија соопшти дека експлозиите се случиле за време на операција за неутрализирање, откако безбедносните сили откриле две импровизирани експлозивни направи

18 лица повредени во две експлозии во близина на Министерството за туризам во Дамаск - Министерството за внатрешни работи на Сирија соопшти дека експлозиите се случиле за време на операција за неутрализирање, откако безбедносните сили откриле две импровизирани експлозивни направи

Осумнаесет лица, меѓу кои и четворица полицајци, беа повредени денеска кога две импровизирани експлозивни направи експлодираа во близина на сириското Министерство за туризам во центарот на Дамаск за време на операција за нивно неутрализирање, соопшти Министерството за внатрешни работи, пренесува Анадолу.

Во соопштение објавено од Сириската арапска новинска агенција (SANA), Министерството наведе дека Силите за внатрешна безбедност ги откриле двете експлозивни направи за време на теренски операции и распоредиле специјализирани единици за нивно деактивирање. Направите експлодирале додека биле во тек подготовките за операцијата за нивно неутрализирање.

Министерството соопшти дека првата направа била поставена во паркирано возило, додека втората била скриена во контејнер за отпад. Првичната процена покажала дека двете направи биле рачно изработени.

Безбедносните сили ја блокирале областа за да ги заштитат цивилите, додека специјализираните единици започнале операции за пребарување и истрага за идентификување на одговорните, се наведува во соопштението.

Министерството истакна дека местото на експлозијата се наоѓало надвор од безбедносниот периметар определен за сместувањето на францускиот претседател Емануел Макрон и не претставувало директна закана за неговото престојувалиште ниту за неговата официјална посета, која продолжува според планираното.

Француското претседателство соопшти дека Макрон е „безбеден и неповреден“, објави францускиот дневен весник „Фигаро“.

Ниту една група досега не ја презеде одговорноста за експлозиите.

Инцидентот се случи по помалку од една недела откако импровизирана експлозивна направа експлодира во близина на кафуле кај Палатата на правдата, на патот што води кон пазарот Хамидија во центарот на Дамаск на 2 јули, при што загинаа 10 лица, а 21 беа повредени, според сириското Министерство за здравство.

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