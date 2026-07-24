- „Тајмс“ објави дека денес Пентагон навел вкупно 18 американски војници што биле убиени за време на војната, но вчера на својата веб-страница за жртви го намали бројот на убиени војници на 14

„Њујорк тајмс“: Пентагон ненадејно го намали бројот на пријавени загинати американски војници од војната со Иран - „Тајмс“ објави дека денес Пентагон навел вкупно 18 американски војници што биле убиени за време на војната, но вчера на својата веб-страница за жртви го намали бројот на убиени војници на 14

Пентагон нагло го намали бројот на американски војници за кои известува дека биле убиени за време на војната со Иран на својата веб-страница од 18 на 14, при што воените службеници и портпаролот на Пентагон дадоа спротивставени објаснувања за промената, објави вчера „Њујорк тајмс“.

„Тајмс“ објави дека денес Пентагон навел вкупно 18 американски војници што биле убиени за време на војната, но вчера на својата веб-страница за жртви го намали бројот на убиени војници на 14.

Тројца воени официјални претставници за „Тајмс“ изјавија дека „една од причините за промената била тоа што администрацијата на Трамп одлучила од списокот да отстрани четворица војници убиени минатиот викенд (тројца во Јордан, еден во Северен Ирак) бидејќи нивната смрт настанала откако претседателот (Доналд) Трамп прогласи прекин на огнот во војната во април.

Меѓутоа, в.д. портпаролот на Пентагон, Џоел Валдез, наведе друга причина, изјавувајќи за „Тајмс“ дека „привремените прекини во податоците“ придонеле за промена на бројот на загинати на веб-страницата и сугерираше дека информациите „брзо ќе бидат поправени“.

На вчерашната прес-конференција Трамп продолжи да се повикува на поголемиот број загинати американски војници, споредувајќи ги жртвите од другите американски војни со војната против Иран и изјави дека дури и една жртва „е премногу, но има 18“.

Според „Тајмс“, откако прекинот на огнот пропадна, „Пентагон обезбеди малку информации за американската воена стратегија и бавно ги објавува информациите за повредите на војниците“, наведувајќи дека последниот голем брифинг на Пентагон за војната се одржал на почетокот на мај.

Оттаму претходно е соопштено дека откривањето на иранските напади врз базите каде што се сместени американските војници „ќе ја загрози оперативната безбедност“.

Недостигот на информации што се шират од одделот е во согласност со информациите што му се дадени на „Тајмс“ од извори во рамките на администрацијата на Трамп кои рекоа дека „Пентагон скрил информации за три ирански напади минатата недела во Јордан во кои беа повредени десетици американски војници и оштетени неколку хеликоптери“.

По иранскиот напад врз Јордан денес во кој загинаа тројца војници, главниот портпарол на Пентагон, Шон Парнел, призна дека бројот на американски воени жртви од 7 јули се зголемил на речиси 100, се вели во објавата на „Тајмс“.

Официјални лица од Пентагон изјавија дека се обврзани со закон да пријавуваат смртни случаи на војници, но не и повредени лица, според „Тајмс“. Но, критичарите, вклучително и демократските сенатори, изјавија дека администрацијата на Трамп е обврзана да ја информира јавноста за водењето на војната.

„Администрацијата изгледа има вистински проблем да биде искрена за тоа што се случува, не само за жртвите туку за целата војна воопшто“, истакна пензионираниот генерал-потполковник Бен Хоџис во изјавата.

Хоџис е ветеран од војните во Ирак и Авганистан, кој командуваше со американските сили во Европа на почетокот на првиот мандат на Трамп на функцијата.

Хоџис рече дека прикривањето на смртните случаи за време на војната покажува „неподготвеност или неспособност да се учи од грешките“.

Според „Тајмс“, прашањето за смртните случаи на војниците е значајно бидејќи „и претседателот Трамп и министерот за одбрана Пит Хегсет... повеќепати кажаа дека нивните претходници, претседателот Џозеф Р. Бајден и министерот за одбрана Лојд Џ. Остин Трети, како и потпретседателката Камала Харис, биле лично одговорни за смртта на 13 американски војници во самоубиствен напад во Кабул во 2021 година.

„Овие луѓе не требаше да загинат“, изјави Трамп на поткаст во 2024 година. „Тие умреа поради Бајден и поради Камала. Тие загинаа исто како тие да им пукале.“

Во својот биланс на жртви за војната со Иран, Пентагон го одвои бројот на војници убиени под оган од оние убиени во несреќи, според известувањата на „Тајмс“.

Од средата неговите податоци покажаа дека 11 припадници на војската биле убиени во непријателства, а седум во несреќи поврзани со војната, со што вкупно изнесуваат 18.

До четвртокот наутро бројот на смртни случаи на страницата на Пентагон бил сменет на 14, при што седум се класифицирани како жртви од непријателско дејствување.

Валдез ги нарече промените „аномалии на страницата“ и рече дека тие се решаваат, според „Тајмс“.

„Одделот се обиде да му ги објасни аномалиите на 'Њујорк тајмс' пред објавувањето, но со оглед на нивното непознавање на оваа област, тие продолжија да прават вест од нешто што воопшто не е приказна“, изјави Валдез во е-порака. „Остануваме посветени на обезбедувањето највисока точност во сите известувања за жртви.“