- Окружниот суд во Сеул, Централниот округ, ја изрече казната откако тимот на специјалниот советник Чо Еун-сук го обвини Парк по обвиненија што вклучуваат играње клучна улога во бунт и злоупотреба на позицијата

Јужнокорејскиот суд го осуди поранешниот министер за правда на 25 години затвор поради воената состојба - Окружниот суд во Сеул, Централниот округ, ја изрече казната откако тимот на специјалниот советник Чо Еун-сук го обвини Парк по обвиненија што вклучуваат играње клучна улога во бунт и злоупотреба на позицијата

Јужнокорејскиот суд денес му изрече казна затвор од 25 години на поранешниот министер за правда на земјата, Парк Сунг-џе, за неговата вмешаност во барањето на соборениот претседател Јун Сук Јеол за воведување воена состојба во 2024 година, пренесува Анадолу.

Окружниот суд во Сеул, Централниот округ, ја изрече казната откако тимот на специјалниот советник Чо Еун-сук го обвини Парк по обвиненија што вклучуваат играње клучна улога во бунтот и злоупотреба на неговата позицијата по прогласувањето воена состојба од страна на Јун во декември 2024 година, објави Јонхап њуз.

Јун беше осуден на доживотен затвор во февруари за раководење со бунт преку неговиот неуспешен обид за воведување воена состојба, кој траеше само неколку часа пред Националното собрание да гласа за негово укинување.

Тој се соочува со вкупно осум судски процеси во врска со неговиот обид за воведување воена состојба, наводна корупција на неговата сопруга и смртта на еден морнарички офицер во 2023 година.

Јун беше официјално тргнат од функцијата во април 2025 година откако Уставниот суд едногласно ја потврди постапката за импичмент врз основа на неговото прогласување воена состојба во декември 2024 година, што доведе до предвремени претседателски избори.