- Одговорен воен извор од Генералната команда на Јорданските вооружени сили - Арапската армија изјави дека при пресретнувањето на ракетите паднале остатоци, но не се пријавени жртви или материјална штета

Јордан соопшти дека пресретнал 20 ракети лансирани од Иран - Одговорен воен извор од Генералната команда на Јорданските вооружени сили - Арапската армија изјави дека при пресретнувањето на ракетите паднале остатоци, но не се пријавени жртви или материјална штета

Јорданските системи за противвоздушна одбрана и авионите на Кралските јордански воздухопловни сили рано утринава пресретнаа и соборија 20 ракети лансирани од Иран кон областа Азрак во гувернијата Зарка, соопшти армијата во изјава.

Одговорен воен извор од Генералната команда на Јорданските вооружени сили - Арапската армија изјави дека при пресретнувањето на ракетите паднале остатоци, но не се пријавени жртви или материјална штета, се наведува во соопштението.

Инженерските тимови работеа на остатоците од ракетите за да се осигурат дека не содржат експлозиви, додаде изворот.

Корпусот на Исламската револуционерна гарда на Иран (ИРГЦ) соопшти дека цел на нападот била база во Јордан во која се сместени американските борбени авиони Ф-35, Ф-15 и Ф-16, како одговор на американските напади врз Иран.

Во претходното соопштение ИРГЦ наведе дека 18 големи американски воени цели биле погодени во базите Али ал-Салем и Ахмад ал-Џабер во Кувајт, заедно со базата Шеик Иса во Бахреин, а во соопштенијата на иранската армија, исто така, беа наведени и напади насочени кон системите „Патриот“, комуникациските објекти и Петтата флота на САД во Бахреин.

Овие случувања доаѓаат во време на брза ескалација на тензиите по американските напади врз Јужен Иран и последователните ирански напади насочени кон американските воени капацитети во регионот и покрај прекинот на огнот во војната што започна на 28 февруари.

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера изјави дека на Иран му требало премногу време за да преговара за договор и дека ќе мора да ја „плати цената“.

Преговорите по прекинот на огнот во април беа фокусирани на формулирање рамка за ставање крај на војната, отворање на Ормускиот Теснес и водење натамошни преговори за нуклеарната програма на Иран.