- Армијата соопшти дека во инцидентот нема повредени или материјална штета

Јордан соопшти дека неговата противвоздушна одбрана соборила три ракети од Иран - Армијата соопшти дека во инцидентот нема повредени или материјална штета

Јорданските вооружени сили денес соопштија дека нивните системи за противвоздушна одбрана пресретнале и собориле три балистички ракети што влегле во јорданскиот воздушен простор од иранска територија, објави Јорданската новинска агенција („Петра“), пренесува Анадолу.

Одговорен воен извор во Генералната команда на јорданските вооружени сили изјави дека ракетите биле пресретнати и соборени взори.

Армијата соопшти дека во инцидентот нема повредени или материјална штета, додаде „Петра“.

Тимовите на Кралскиот инженерски корпус ги отстраниле шрапнелите што паднале на неколку локации според одобрените технички и безбедносни процедури, рече изворот, додавајќи дека локациите биле обезбедени и дека биле преземени потребните мерки за заштита на граѓаните и имотот.

Ова доаѓа откако иранската армија соопшти дека започнала седми бран напади со беспилотни летала врз американската воена база во Јордан, кон позиции на борбените авиони Ф-18, објекти за сместување и голем хангар за опрема што го користат американските сили во воздухопловната база Азрак, објави иранската новинска агенција „Тесним“.

Вчера вооружените сили на Јордан соопштија дека пресретнале и собориле четири ракети што влегле во воздушниот простор на кралството од Иран, без пријавени жртви, според „Петра“.

Овој развој на настаните се случува во услови на ескалација на тензиите меѓу САД и Иран околу Ормускиот Теснец, при што американските сили го нападнаа Иран, а Техеран одговори со напади врз американските воени бази низ регионот и покрај меморандумот за разбирање посредуван од Пакистан, за прекин на конфликтот и постигнување траен мировен договор.