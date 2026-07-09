Воен извор од Генералштабот на јорданските вооружени сили соопшти дека при пресретнувањето на проектилите паднале остатоци на повеќе локации

Јордан пресретна осум проектили истрелани од Иран Воен извор од Генералштабот на јорданските вооружени сили соопшти дека при пресретнувањето на проектилите паднале остатоци на повеќе локации

Јорданската противвоздушна одбрана пресретна и собори осум проектили истрелани од Иран кон кралството денес, соопштија вооружените сили, пренесува Анадолу.

Воен извор од Генералштабот на јорданските вооружени сили соопшти дека при пресретнувањето на проектилите паднале остатоци на повеќе локации.

Од изворот потврдија дека нема пријавени повредени лица ниту материјална штета.

Вооружените сили внимателно ги следат регионалните случувања и остануваат во состојба на највисока готовност за заштита на јорданскиот воздушен простор, додаде изворот.

Инцидентот се случи во услови на ескалација на воените судири меѓу Иран и САД втор ден.

Иранските државни медиуми претходно денес објавија дека Техеран со беспилотни летала ја нападнал американската воена инфраструктура во Бахреин, Кувајт и Катар, а бахреинските власти во повеќе наврати ги активираа предупредувачките сирени и соопштија за спречување воздушни напади.





