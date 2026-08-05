- Групата соопшти дека танкерот „Вафа“ бил погоден во близина на Јанбу, со што бројот на нападнати танкери од 22 јули се зголемил на осум

Јеменските Хуси тврдат дека со балистички ракети погодиле саудиски нафтен танкер во Црвеното Море - Групата соопшти дека танкерот „Вафа“ бил погоден во близина на Јанбу, со што бројот на нападнати танкери од 22 јули се зголемил на осум

Јеменската група Хуси денес соопшти дека со неколку балистички ракети го погодила саудискиот нафтен танкер „Вафа“ во северниот дел на Црвеното Море, во близина на брегот на Јанбу, јавува Анадолу.

Во објавата на американската платформа за социјални медиуми Х, воениот портпарол на групата, Јахја Сареа, изјави дека ракетите „прецизно“ го погодиле танкерот.

Сареа рече дека нападот е дел од она што групата го нарекува поморска блокада на Саудиска Арабија и стратегија „блокада за блокада“.

Според него, со овој напад бројот на саудиски нафтени танкери што биле цел на Хусите од почетокот на блокадата на 22 јули се зголемил на осум.

Исто така, тој тврдеше дека 29 саудиски нафтени танкери биле спречени да минат низ Црвеното и Арапското Море или биле принудени да се вратат.

Сареа изјави дека Саудиска Арабија ги пренасочила своите нафтени танкери кон северниот дел на Црвеното Море откако групата, како што тврди, успеала да воспостави блокада од теснецот Баб ел-Мандеб.

Тој порача дека Хусите ќе продолжат и ќе ги интензивираат нападите врз саудиските нафтени танкери во северниот дел на Црвеното Море, со цел да ги блокираат поморските маршрути и да го спречат нивниот премин, „без оглед на последиците“.

Саудиските власти засега не ги коментираа овие тврдења.