Јеменските Хуси соборија американско беспилотно летало во Мариб

Хусите во Јемен го соборија американското беспилотно летало „Ем-Кју 9 Рипер“ во источната покраина Мариб, објавија денес локалните медиуми, пренесува Анадолу.

Жителите слушнале силни експлозии над градот Мариб додека го набљудувале лансирањето на ракетата за противвоздушна одбрана од областа Сарвах западно од градот, по што следувале две експлозии во воздух, објавија локалните медиуми, вклучително и платформата „Дифенс лајн“.

На социјалните мрежи активисти споделија слики на кои наводно се гледаат остатоци од американското беспилотно летало и неговиот ракетен товар расфрлани во пустинска област источно од областа Вади, се наведува во извештаите.

„Дифенс лајн“ соопшти дека споделените слики покажале најмалку два остатока од ракетите „Еј-Џи-Ем-114Ар9Екс Нинџа“, модифицирана верзија на ракетата воздух-земја „Хелфаер“, дизајнирана за прецизни удари.

Сликите потврдија дека остатоците му припаѓаат на американското беспилотно летало „Ем-Кју 9 Рипер“, беспилотно летало што САД го користат „за надзор и контратерористички операции во Јемен“, се додава од платформата.

Засега нема коментар од Хусите или од американската војска во врска со пријавениот инцидент.