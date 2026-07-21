- Таџими и Гуџо во префектурата Гифу забележаа температури од 40,3 Целзиусови степени, односно 40 Целзиусови степени, додека Тојода во соседната префектура Аичи достигна 40,1 Целзиусов степен

Јапонците погодени од големи горештини со температури над 40 Целзиусови степени - Таџими и Гуџо во префектурата Гифу забележаа температури од 40,3 Целзиусови степени, односно 40 Целзиусови степени, додека Тојода во соседната префектура Аичи достигна 40,1 Целзиусов степен

Три града во Централна Јапонија денес забележаа температури од 40 Целзиусови степени или повисоки, што е прв официјално прогласен „кокушоби“ или „сурово жежок ден“ во земјата откако Јапонската метеоролошка агенција ја воведе оваа нова категорија за предупредување од горештини оваа година, објави „Кјодо њуз“, пренесува Анадолу.

Таџими и Гуџо во префектурата Гифу забележаа температури од 40,3 Целзиусови степени, односно 40 Целзиусови степени, додека Тојода во соседната префектура Аичи достигна 40,1 Целзиусов степен, соопшти агенцијата.

Терминот „кокушоби“, воведен во април, се однесува на деновите кога температурата достигнува најмалку 40 Целзиусови степени и има цел да ја зголеми јавната свест за временските услови што се опасни по живот.

Метеоролошката агенција соопшти дека силниот систем со висок притисок што покрива поголем дел од јапонскиот архипелаг од неделата ги загреал и површинските и горните слоеви на воздухот, предизвикувајќи нагло зголемување на температурата.

Од средината на денот, 731 од 914 места за временско истражување во Јапонија забележаа максимални температури од 30 Целзиусови степени или повисоки. Од нив, 272 беа класифицирани како „мошоби“ или „исклучително жешки денови“, а трите мерења од 40 Целзиусови степени беа посебно категоризирани како „кокушоби“.

Други поголеми градови, исто така, доживеаја интензивна топлина, при што Нагоја достигна 39,7 Целзиусови степени, а Кумагаја во префектурата Саитама имаше 38,6 Целзиусови степени, според „Кјодо њуз“.

Метеоролошката агенција предупреди дека и денес се очекува опасно високите температури да продолжат во многу делови од Јапонија и ги повика жителите да преземат мерки на претпазливост поради здравствени проблеми предизвикани од топлината – како што се внесување доволно течности, избегнување долго задржување на отворено и користење климатизација каде што е можно.