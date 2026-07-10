- Според службите за итни случаи на Андалузија, жртвите биле пронајдени во селце на Општина Бедар, а некои биле најдени во возила зафатени од пламенот

Шумски пожар одзеде најмалку 12 животи во Јужна Шпанија - Според службите за итни случаи на Андалузија, жртвите биле пронајдени во селце на Општина Бедар, а некои биле најдени во возила зафатени од пламенот

Најмалку 12 лица загинаа во шумски пожар што избувна вчера во Општината Лос Галардос во покраината Алмерија во јужниот регион Андалузија во Шпанија, објави радиодифузерот РТВЕ, пренесува Анадолу.

Според службите за итни случаи на Андалузија, жртвите биле пронајдени во селце на соседната Општина Бедар, а некои биле најдени во возила зафатени од пламенот.

Антонио Санц, вршител на должноста министер за здравство и вонредни ситуации на Андалузија, го опиша пожарот како „пожар со најголеми последици досега“ во регионот и го нарече „невидена трагедија“.

Властите го подигнаа планот за одговор на пожари во регионот на вонредна фаза бидејќи пожарот и понатаму се шири, а шпанската Воена единица за вонредни ситуации (УМЕ) распореди 150 лица за да ги зајакне напорите за гаснење на пожарите.

Пожарот и силниот чад, исто така, доведоа до затворање на два главни пата во покраината.

Одделно, околу 1.000 луѓе беа евакуирани како мерка на претпазливост поради друг шумски пожар што избувна вчера попладне во јужната покраина Малага.

Пожарот сè уште е активен, а речиси 180 лица се ангажирани за негово гаснење.