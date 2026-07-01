- Жртвите се 65-годишен маж и 12-годишно дете, за кое се верува дека е негов син

Шумски пожар одзеде два живота кај Солун - Жртвите се 65-годишен маж и 12-годишно дете, за кое се верува дека е негов син

Шумскиот пожар што го зафати северниот регион Македонија во Грција однесе два живота во северниот пристаништен град Солун, јавија утрово грчките медиуми, пренесува Анадолу.

Жртвите се 65-годишен маж и 12-годишно дете, за кое се верува дека е негов син, објави јавниот сервис ЕРТ.

Пожарникарите најпрво го пронашле телото на мажот во дворот на куќата, а потоа и телото на детето во куќата.

Засега не е познато зошто не успеале навреме да се евакуираат и покрај предупредувањата. Се наведува дека на нивниот голем имот имало пчелни кошници и земјоделски култури, па можно е да се обидувале да го спасат својот имот пред огнот да дојде до него.